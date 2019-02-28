Bursa'da "Küllerin Arasından" oyunu sahnelendi

BURSA (AA) - Türk tiyatrosunun ustalarından Haldun Dormen'in kaleme aldığı "Küllerin Arasından" oyunu Bursa'da sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Kerem Atabeyoğlu yönetti.

Oyunda Haldun Dormen'e, Defne Yalnız, Almıla Uluer, Kerem Atabeyoğlu, Emre Taşkıran'ın aralarında bulunduğu 9 oyuncu eşlik etti.

Sanat hayatının zirvesindeyken yaşadığı acı olaylar nedeniyle uzun bir süre sahnelere veda eden, bir zamanların büyük aktörü Cahit Güney'in bir oyun teklifi almasıyla birlikte yeniden oyunculuğa dönmesinin ele alındığı oyun, beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA