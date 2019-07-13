Bursa'da kundaklama
Merkez Yıldırım ilçesinde bir evde kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu- Evin sahibinin dün Esenevler Mahallesi'nde işlenen cinayetin zanlısı olduğu belirtildi
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evde kundaklama sebebiyle yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki Ö.D'ye ait tek katlı eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yanıcı madde atıldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürürken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıktığı evin sahibi Ö.D'nin, dün Esenevler Mahallesi'nde Sinan Özkan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın zanlısı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT