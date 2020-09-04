Bursa'da kural dışı kına yapanlara ağır fatura! 75 bin lira ceza kesildi

Bursa'da bir otele ait düğün salonunda kına gecesi yapıldığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı öğrenen polis ekiplerinin yaptığı baskında salonda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplamda 75 bin lira ceza kesildi.