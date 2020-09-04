Bursa'da kural dışı kına yapanlara ağır fatura! 75 bin lira ceza kesildi
Bursa'da bir otele ait düğün salonunda kına gecesi yapıldığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı öğrenen polis ekiplerinin yaptığı baskında salonda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplamda 75 bin lira ceza kesildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler esnasında bir otelde kına yapıldığına dair ihbar alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, o düğün salonuna baskın düzenledi. Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi A.B. gözaltına alınarak TCK. 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü
Seda Sayan'dan Acun'un kanalına bomba itiraf: ''Kanalı önce ben alacaktım!''
Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!
Güzellik yarışmasını beğenmeyen inek ortalığı birbirine kattı!
04 Eylül 2020 Cuma 10:03
Benzer Videolar