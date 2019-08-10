Bursa'da 'Kurban Yakalama Timi' göreve hazır

BURSA'da belediye tarafından kurulan "Boğa Yakalama Timi', sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkları yakalıyor.

Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık satışları devam ederken, Yıldırım Belediyesi de kurduğu "Boğa Yakalama Timi" ile sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvanları yakalayıp, kesim aşamasında agresif tavırlar sergileyen hayvanları iğne ile sakinleştiriyor. Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek, mesafeye göre içinde sakinleştirici olan iğneyi, üflemeli boru, sakinleştirici tabanca ve tüfekler ile atıyor.

2005 yılında kurulan timin son 5 yıldır daha kaliteli hizmet verdiğini belirten Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Ziraat Mühendisi Mehmet Altuntaş, "Özellikle arife günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü boğa kaçırma riski çoğalıyor. Dolayısıyla hem kaçan hayvanları sakinleştirmek hem de hayvanın sakinleştirme işlemini yapıyoruz. Genelde büyükbaş hayvanlar kaçıyor. Elimizde tüfekler var. Yaklaşık 30-40 metreden atış yaparak hayvanlara sakinleştirici veriyoruz. Daha yakına yaklaşırsak üflemeli borular kullanıyoruz. Kurban Bayramı arifesinde 100-150 kaçma vakasıyla karşılaşıyoruz ama kesim sırasında sakinleştirmeyi de hesaba katarsanız yaklaşık 200-250'ye yakın müdahalemiz oluyor. Böyle bir durumda ilk önce bizim çağrı merkezimizi arayacaklar. Buraya ulaştıkları takdirde ekiplerimiz anında bilgilendirilip, müdahaleye hazır oluyor" dedi.

'KAÇAK KESİMLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR'

Yakalanan hayvanların kendileri için risk oluşturduğunu ifade eden Altuntaş, "Çok şükür çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Çok ciddi şeylerle de karşı karşıya kalınabiliyor. Onlar da bir can, sevgi ile yaklaşırsak bu vecibemizi de helaliyle yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

Belediyenin adını kullanarak kurban kesimi yapan kişilere ceza işlemi uygulandığını söyleyen Mehmet Altuntaş, "Çünkü bunlar bizim kontrolümüz dışında kaçak kesimlerdir. Kestikleri hayvan kaçak olabilir, hastalıklı olabilir. Onun için veteriner hekim kontrolü istiyoruz. Park, bahçe, dere kenarında kesim yapmak hem müslüman camiasını zedeliyor, hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşımızın bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezası var. Tespit edilirse Tarım Bakanlığı'na bağlı 2'nci Bölge Müdürlüğü ceza kesiyor" dedi.

'TİMLERİN BAŞINDA VETERİNER HEKİM BULUNUYOR'

8 boğa timi ile görev yaptıklarını ve başlarında da veteriner hekimin bulunduğunu vurgulayan Altuntaş, veteriner hekimin hayvanın büyüklüğüne göre anestezi maddesinin dozajını belirlediğini söyledi. Yıldırım Belediyesi'ne ait 15 kesim yerinin olduğunu hatırlatan Altuntaş, "Bu tür yerlerde suyundan, yıkama, dezenfekte hizmetine kadar her şey planlandı. Biz hazırız, vatandaşımızdan ricamız kurbanlarını keserken biraz daha hijyene dikkat etsinler. Çıkarmış oldukları artıkları güzelce paketleyip, kenarda tutmaları halinde insanlarımız için hastalıkların da önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.

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DHA