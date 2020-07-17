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  3. Bursa'da lavaş arasından 500 gr esrar çıktı!

Bursa'da lavaş arasından 500 gr esrar çıktı!

Bursa'da jandarma ekiplerinin durdurduğu ticari aracın içinde yaptığı aramada lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gr satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirdi. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri takip ettiği bir aracın içinden lavaşa sarılmış 500 gr esrar ele geçirdi. Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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17 Temmuz 2020 Cuma 10:52

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