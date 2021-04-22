Bursa'da liselilerden örnek davranış: İhtiyaç sahiplerine iftar için yemek ulaştırıyorlar

Osmangazi ilçesinde bulunan TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırlanan yemekleri Veysel Karani Muhtarı Mustafa Gezgin ile işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor. Bizzat hazırladıkları yemekleri vakumlu kaplar içine koyarak evlere tek tek ulaştıran öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI