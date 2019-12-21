Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam etkisini artırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Bursa'da hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağış da gözlendi. Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO gün boyu seferlerini iptal etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA