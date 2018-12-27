Bursa'da mahkeme salonundaki kavga

BURSA (AA) - Bursa'da, sanık ve maktul yakınları arasında mahkeme salonunda çıkan kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma sırasında çıkan kavgada polislere de saldıran gruptan gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Dün, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Hanefi Alparslan ve maktul Çiğdem Alparslan'ın yakınları arasında kavga çıkmıştı. Çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran grup, biber gazı sıkılarak dağıtılmış, biri kadın 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA