Bursa'da makilik alanda yangın (2)
Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını, 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürdü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma işlemleri sürüyor.
DHA
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