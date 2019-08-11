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  3. Bursa'da makilik alanda yangın (2)

Bursa'da makilik alanda yangın (2)

Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da makilik alanda yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını, 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürdü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma işlemleri sürüyor.

DHA

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