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  3. Bursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!

Bursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!

Bursa'da cerrahi maske ile yüzlerini gizleyen şahıslar, iki farklı apartmanda yaptığı bisiklet hırsızlığı her anı kameralarca kaydedildi.

Bursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bulunan apartmana giren hırsız, ikinci katta duran bisikleti aldı. Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu. Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Polis ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

Bursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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