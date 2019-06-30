Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

BURSA'da, iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracağı belirtilen projeye başlandı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA'nın desteğiyle kurgulanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi', Türkiye'de ilk kez 19 okulda hayata geçirilecek. Projeyle meslek liseleri, yaklaşık 20 milyon liralık destekten yararlanabilecek.

Mesleki eğitimde Bursa'ya önemli yatırımlar kazandıran, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi çalışmalarla 25 binden fazla gencin istihdama katılmasını sağlayan BTSO, mesleki eğitim alanında yeni hamle başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla şubatta "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" protokolüne imza atan BTSO yetkilileri, proje kapsamında kısa zamanda aksiyon planını belirledi. Vali Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla mayıstaki istişare toplantısında okullar belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol kapsamında belirlenen meslek liselerince projeler hazırlandı. Toplam 19 okul tarafından farklı sektörlere dönük projeler için BEBKA'ya başvuru yapıldı.

20 MİLYON LİRALIK DESTEK

'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında okulların yönetici ve öğretmen kadroları ile iş dünyası kuruluşlarının yöneticileri, Oda Hizmet Binası'ndaki 2 istişare toplantısında aynı masada buluştu. Meslek okullarında koordineli yürütülecek proje için BTSO sektör konseyleri, meslek komiteleri ve iş dünyası kurumları, aktif olarak projelerde yer aldı. Okul- sanayi iş birliği vizyonunun en önemli hamlelerinden olan projeyle mesleki ve teknik eğitimin geleceğe daha sağlam taşınması hedefleniyor.

Proje kapsamında 19 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi amaçlanıyor. Her okulun kendi alanına uygun iş dünyası kuruluşları ve BTSO sektör konseyleriyle eşleştirildiği proje ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek. Okullar, BTSO, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA'nın desteğiyle "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yaklaşık 20 milyon liralık destekten yararlanılabilecek.

BAŞKAN BURKAY: GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ MESLEKİ EĞİTİM

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin, Türkiye'nin kalkınma

yolculuğunda anahtar rol üstlendiğini söyledi. Bursa'nın üretim, ihracat ve nitelikli istihdam noktasında güçlü altyapıya sahip olduğunu belirten Burkay, özellikle kalifiye personelin bilgi ve becerisinin, ekonomik başarının temeli olduğunu kaydetti. BTSO olarak nitelikli istihdam için hayata geçirilen BUTGEM, Model Fabrika ve BTSO Mutfak Akademi gibi projeleri Bursa'ya kazandırdıklarını kaydeden Burkay, şunları söyledi:

"BTSO olarak firmalarımızın üretim, ihracat ve nitelikli istihdamına yönelik 40'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirmenin yanı sıra ekonomik kalkınma hamlesinin anahtarı olan mesleki eğitim noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Günümüzde hızlı teknolojik değişim, mesleki ve teknik eğitimin üstlendiği rolü daha da güçlü tutuyor. Gençlerimizin sektörlerin bir neferi olması için üniversite ve meslek okullarını tercih etmesini istiyoruz. Bu yüzden meslek okullarımızda eğitimin kalitesini daha da güçlü olmasını sağlamak, altyapısını günümüz şartlarına göre kurgulanmasını sağlamak zorundayız."

'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nde BEBKA destekli projeler, 2 yıl sürecek. Program kapsamında öğretmen ve öğrencilerin eğitimi yapılacak. Okullardaki atölye ve laboratuvarların fiziki şartların yeniden düzenlenmesi, makine ve ekipmanın hazırlanması da sağlanacak. Sektörün ihtiyaçlarına göre tekrar dizayn edilecek okullarda öğrenciler, hem teorik hem pratik olarak daha verimli eğitim alanlarına sahip olacak. Proje kapsamında eğitim ve fiziksel düzenlemelerin, yeni eğitim ve öğretim dönemine kadar tamamlanması planlanıyor. Her tematik okulda ilgili sektörlerdeki duayen iş insanlarının yer aldığı istişare kurulu da oluşturuldu. Projeden 4 binin üzerinde öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

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DHA