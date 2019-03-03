"Bursa'da metro hattı 114 kilometreye çıkacak"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönem için hesaplarını yaptıklarını halen 54 kilometre olan mevcut metro hattının 60 kilometre ilaveyle 114 kilometreye çıkaracaklarını bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan proje tanıtım toplantısında sorunların tespiti için çok çalıştıklarını ve sahada tespitler yaptıklarını söyledi.

Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu belirten Aktaş, Bursa'nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını, 2 yıl sonra Bursa'da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedeflediklerini anlattı.

Aktaş, 17,8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek-Arabayatağı raylı sistem hattında günlük 104 bin, 30,9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel-Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere günlük 284 bin yolcu taşıdıklarını anımsattı.

Sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını, tamamlandığında 3,75 dakika olan sefer sıklığının 2 dakikaya ineceğini ifade eden Aktaş, "Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısı 2020 temmuz ayında 460 bine çıkaracağız. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen bir sistem kurguladık. Hesaplarımızı yaptık. Tüm bunlarla halen 54 kilometre olan mevcut metro hattımızı 60 kilometre ilave ile 114 kilometreye çıkarıyoruz." diye konuştu.

- "Tirilye'yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek"

Aktaş, Türkiye'nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastasının 70 milyar dolar olarak revize edildiğine işaret ederek sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa'nın bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini vurguladı.

Bu konuda yol haritasını belirlediklerini kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

"Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya'nın saklı cenneti Tirilye'yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak. Dağyenice'yi yakın zamanda yatırımcısıyla buluşturacağız. 500 dönümlük bu alan, günübirlik karavancıların misafir olacağı, doğayla uyumlu alanlarıyla Bursa'nın vazgeçilmezleri arasına girecek."

Aktaş, İznik, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçeleriyle ilgili de projelerinin olduğunu anlatarak, Uludağ'ın da 4 mevsim cazibe merkezi olması için projelerini tamamladıklarını kaydetti.

Kültür, sanat ve sporda değerlerine sahip bir Bursa hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Aktaş, açık hava tiyatrosunun yenileceğini, İpekyolu film festivalinin de yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılacağını ifade etti.



Tanıtım toplantısına AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA