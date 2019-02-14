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Bursa'da metruk binada yangın

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Bursa'da metruk binada yangın

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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DHA

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