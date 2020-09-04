Bursa'da mobilya atölyesinde korkunç yangın!

Bursa'da mobilya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen sebeple dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik uğraş sonucu yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonucu işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Bir anda geniş bir alana yayılan yangını, olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatte söndürdü. Yangın sonucunda iş yerinde büyük bir hasar oluşurken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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