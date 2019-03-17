Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ceyhun Çevrim (19) yönetimindeki...

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