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Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Tolga S. idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hakan B'nin kullandığı 16 H 5079 plakalı motosikletle çarpıştı.Kaza...

Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Tolga S. idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hakan B'nin kullandığı 16 H 5079 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza nedeniyle yere savrulan sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




Kaynak: AA




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