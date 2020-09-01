Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi!

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kavşakta dönen bir kamyonetle çarpıştı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan sürücüye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı genç gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Ertuğrulgazi Caddesinde gerçekleşen kazada seyir halinde olan Ersin T. idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Dursun C idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken kaza ise kameralara anbean kaydedildi.

Sancaktepe'de bir saldırgan marketteki kadın çalışanları darp etti!

Bir babanın oğul isyanı: ''Böyle evlat olmaz olsun''

Adana'da bir kadına mesaj atıp taciz eden kişiye mahalleliden meydan dayağı!

Adıyaman'da 51 haneye karantina şoku!