Bursa’da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücü yoldan geçen 64 yaşındaki bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, motorda yolcu olarak bulunan kişi ve yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak S. (28) idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Zakir K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile Zakir K., motosiklet sürücü Burak S. ve yolcu konumunda bulunan Savaş B. (35) yere düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA