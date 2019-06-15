Bursa’da muharip gazilere Kıbrıs’tan madalya ve berat

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında muharip gazilere madalya verildi.

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında, Gemlik'te 24 gaziye madalya verildi. Törene; Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Garnizon Komutanı Kıvanç Kerpişçi, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kadir Tan, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, protokol konuşmalarında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine ve stratejik durumuna değinilirken, harekatta şehit olanlar da yad edildi.

Gemlik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak muharip gazi olan 24 gaziye madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Hayatta olmayan gazilerin madalyaları ise eşleri ve çocuklarına takdim edildi.

Kaynak: İHA