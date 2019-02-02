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  3. Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.'nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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