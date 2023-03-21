Bursa'da öğrenciler zehirlendi: Patlamış mısır öğrencileri hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulunda meydana gelen olayda evden getirilen patlamış mısırdan zehirlenen 11 öğrenci Hastanede tedavi altına alındılar.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da öğrenciler zehirlendi: Patlamış mısır öğrencileri hastanelik etti

Mahmudiye Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler, patlamış mısırları birbirine ikram etti.

11 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine Haber verdi. Gelen ambulanslarla 11 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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