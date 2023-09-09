Bursa’da okula ulaşım ilk 3 gün ücretsiz

Bursa'da 600 bini aşkın öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına sayılı saatler kalırken, Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz ulaşım jesti geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da okula ulaşım ilk 3 gün ücretsiz

Bursa'da 600 bini aşkın öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına sayılı saatler kalırken, Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz ulaşım jesti geldi. Öğrencilerin okullarına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için şehir içi toplu ulaşım 11-12-13 Eylül tarihlerinde ücretsiz olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te yapılan uyum eğitimlerinin tamamlanmasının ardından eğitim dönemi 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Bursa'da okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her alanda öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, tatilin ardından yeniden okullarıyla buluşacak 600 bini aşkın öğrenciye ücretsiz ulaşım jesti yaptı. Öğrencilerin okullarına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için şehir içi toplu ulaşım 11-12-13 Eylül tarihlerinde ücretsiz olacak.

BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm Özel Halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulaması Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerindeki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak. Öğrenciler, Bursakart'larını kullanarak ücretsiz uygulamadan yararlanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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