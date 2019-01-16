Bursa'da okullar tatil mi? 16 Ocak Çarşamba Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. Peki 16 Ocak Çarşamba günü Bursa'da okullar tatil mi? Bugün Bursa'da okullar tatil mi?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 16 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan ve Harmancık'da eğitime bir gün ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. Harmancık Kaymakamlığı da yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildi.

BURSA HAVA DURUMU

16 Ocak 2019 Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklık 5, 17 Ocak 2019 Perşembe günü parçalı bulutlu, sıcaklık 7, 18 Ocak 2019 Cuma günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 20 Ocak 2019 Pazar günü hafif yağmurlu, sıcaklık 9.