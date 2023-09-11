Bursa’da okulların ilk günü trafikte yoğunluk yaşanmadı

Bursa'da okulların açıldığı ilk gün Acemler Kavşağı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Sürücüler akıcı trafikte varmak istedikleri yere ulaştı. Trafik ekiplerinin aldığı tedbirler ve Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak çalışmalarıyla Acemler'de akıcı trafik sürücüleri rahatlattı. İlk gün olması sebebiyle İzmir Yolu ve Bademli Kavşağı'nda yoğunluk yaşandı. Geçit'teki asfalt çalışması sabaha yetiştirilemedi. Mudanya Yolu'nun bugün açılması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin trafiğin rahatlatılmasıyla ilgili çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bursa'da ilk ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler okullarına kavuştu. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul servisi trafiğe çıktı. Trafiğin kilit noktası Acemler'de beklenen yoğunluk yaşanmadı. Trafik polislerinin de kritik noktalarda yoğun görev yapması trafiğin daha da rahatlamasına sebep oldu. Maddi hasarlı trafik kazaları ve okul önlerindeki yoğunluk bazı noktalarda trafiği yavaşlatsa da genel itibariyle şehrin merkez noktalarında araçlar durmadan yoluna devam etti.

Mudanya -Bursa yolu üzerinde Geçit'te devam eden metro hattı projesi çerçevesinde bir süredir kapatılan yolun açılması için çalışmalar son aşamaya geldi. Vatandaşlar da trafikte yer yer aksamalar olsa da rahat şekilde geldiklerini ifade etti.

İzmir Yolu, Özlüce okullar bölgesi ve Bademli'de de ilk gün velilerin çocuklarını okullara götürmesi, servislerin tam anlamıyla devreye girmemesi yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)