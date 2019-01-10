Bursa’da Osmanlı mezarlıkları konuşuldu

Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen'in konuşmacı olduğu "Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları" programı düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda yapılan programda konuşan Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi M. Necati Şahin, bugüne kadar farklı konuları işleyerek katılımcıları kültürel bir yolculuğa çıkarttıklarını söyledi. Son toplantıda Doç. Dr. Hicabi Gülgen'i ağırladıklarını ve "Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları" hakkında yaptığı çalışmaları paylaşacağını anlatan Şahin, çalışmalarında kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

'Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları" konulu panelde konuşan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen, Bursa'nın 1326 yılında uzun süren bir kuşatmanın ardından fetih edildiğini söyledi. Balabancık Kalesi'nin altındaki mezarlığın o dönemden kaldığını tahmin ettiklerini belirten Gülgen, Hisar içindeki ilk mezarlığın ise Pınarbaşı olduğu anlattı. Orhan Gazi dönemi ile başlayan yeni mahalle alanlarının yeni mezarlıkların oluşmasını da temin ettiğini ifade eden Gülgen, "Osmanlı Bursa'sının ilk yüzyılı fetih hareketleri, teşkilatlanma, mahallelerin kurulması, gibi sebeplerle, diğer sanat alanlarında olduğu gibi Selçuklu devamı özelliği gösterir. Bu dönem mezar taşları Osmanlı öncesi Anadolu'da yapılagelen mezar taşlarının her tipinde yapılmaya devam ettiği görülür. Bursa'da erken devir Osmanlı mezar taşları ana başlıkları ile "sandukalı mezarlar', "şahideli tekne mezarlar" ve "istisnai mezarlar" şeklindedir" dedi.

Mezar taşlarının değişimi ile ilgili bilgilerde veren Gülgen, "Sonuç olarak 14. yüzyıl Selçuklu etkisinin her yönüyle devam ettiği bir dönemdir. 15. yüzyıl yeniliklerin kendini gösterdiği bir dönemdir. 16. yüzyıl ise klasik Osmanlı mezar taşlarının oluştuğu dönemdir" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi M. Necati Şahin tarafından Doç. Dr. Hicabi Gülgen'e plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA