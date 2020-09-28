Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Bursa'da belediye otobüsünde bir kadın yolcunun şoförün fazla yolcu aldığını iddia ederek sitemde bulundu. Şoför ise kadının arka taraflardaki boş yerlere doğru ilerlemesini istedi. Kadın yolcu ise şoförün bu teklifini reddedince aralarında sözlü tartışma yaşandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
Bursa'da seyir halindeki bir otobüste yaşanan olayda bir kadın yolcu ile şoförün arasında sosyal mesafeden ötürü bir tartışma yaşandı. Şiddetlenen tartışma yolcuların araya girmesiyle son bulurken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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