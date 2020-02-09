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Bursa’da otobüsün çarptığı kadın 16 gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırılan kadın 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa’da otobüsün çarptığı kadın 16 gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırılan kadın 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, İnegöl Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden gelip gara girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs yolun karşısına geçmek isteyen Emel A.'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın olaydan 16 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Emel A., kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA




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