Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Selçuk Ç'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü.Ters dönen otomobilin sürücüsü...
BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Selçuk Ç'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü.
Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Cemil K. (27), Ünal K. (31) ve İsmail K. (43) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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