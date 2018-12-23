Bursa'da otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emrah Akın idaresindeki 16 AAB...
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Akın idaresindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu Karkas Kavşağı yakınında yoldan çıkıp su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Akın'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerinde sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Akın, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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