Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.Hilal İçöz (23) yönetimindeki 16 NST 49 plakalı otomobil, Avdancık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı.Otomobilin ağaçlara...
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Hilal İçöz (23) yönetimindeki 16 NST 49 plakalı otomobil, Avdancık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı.
Otomobilin ağaçlara tutunarak durduğu kazada, İçöz ve araçta bulunan Zeynep Yılmaz (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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