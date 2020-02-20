Bursa'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çitli mevkisinde Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, seyir halindeki Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 RCT 66 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada,...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çitli mevkisinde Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, seyir halindeki Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 RCT 66 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Özkan ile yanındaki Cuma Altundal (78) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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