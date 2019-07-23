Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif T. idaresindeki 34 UZ 3217 plakalı otomobil, İznik-Bursa kara yolu Çınaraltı mevkisinde karşı yönden gelen 16 ABP 162 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklete binen 2 kişinin kask takmadığı görüldü.

Kaynak: AA