Bursa'da "Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğündeki "Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği"nin finalleri Acemler BUSKİ Yerleşkesi'nde yapıldı.

Bursa'da 14 okuldan 120 özel çocuğun katıldığı yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları görevlisi Menderes Batmaz, şenlik kapsamında masa tenisi dahil 6 kategoride yarışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batmaz, "Bizim amacımız burada öğrencilerimize güzel bir gün geçirterek sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak. Biz bu yarışmada birinci, ikinci çıkarıyoruz ama esas olarak öğrencilerin güzel ve eğlenceli bir vakit geçirmesini istiyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamındaki yarışma, dereceye giren sporcular için düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.



Kaynak: AA