Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesi 2.Boyacı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.'ya ait 16 NK 930 ve 16 NK 753 plakalı otobüs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Alevlere teslim olan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.