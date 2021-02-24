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  3. Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Bursa'da bir apartmanın önünde park halinde bulunan iki otobüs, alevler içinde kaldı. Apartman sakinleri dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılmaz hale geldi.

Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesi 2.Boyacı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.'ya ait 16 NK 930 ve 16 NK 753 plakalı otobüs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Alevlere teslim olan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa’da park halindeki iki araç alevler içinde kaldı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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