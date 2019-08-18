Bursa’da park halindeki kamyon alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir kamyon alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal A. Hafriyat işinde kullandığı kamyonetini evinin yakınında bulunan boş bir araziye park etti. Yaklaşık 2 saat sonra boş arazide bulunan kamyon belirlenemeyen bir nedenden alev aldı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan kamyona müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA