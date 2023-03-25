Bursa'da pes dedirten olay: 18 yaşındaki sahte polis emekli öğretmeni dolandırdı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin sözüne inanan emekli öğretmen, kiralık kasasında bulunan tüm birikimi olan 750 bin lirayı dolandırıcıya teslim etti. Kısa sürede dolandırıldığını anlayan emekli öğretmenin imdadına polis ekipleri yetişerek 18 yaşındaki dolandırıcıyı altın ve paralar ile birlikte yakaladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da pes dedirten olay: 18 yaşındaki sahte polis emekli öğretmeni dolandırdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, emekli öğretmen H.S.'yi aradı. Dolandırıcı telefondaki emekli öğretmene, adının terör olaylarına karıştığını ve bunun silinmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Panikleyen H.S. hemen kiralık kasasının bulunduğu bankaya giderek yaklaşık değeri 750 bin lira olan altın ve nakit paralarını aldı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının talimatlarını dinleyen H.S., içinde altın ve paraların olduğu çantayı dediği yere bıraktı. Şüpheli ise emekli öğretmenin bıraktığı çantayı hemen alarak kayıplara karıştı.

18 YAŞINDAKİ DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Dolandırıldığını anlayan H.S. hemen polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının yanına giderek çantayı nereye bıraktığını sordu. Emekli öğretmen H.S., polis ekibi gelmeden yaklaşık 4 dakika önce çantayı bıraktığını söyledi. Hemen bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler önce şüphelinin eşkâlini belirledi.

Ardından ise bölgeden uzaklaştığı aracı belirleyerek zanlının peşine düştü. Ekipler yaptığı çalışmada Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'nde altın ve paralar ile birlikte 18 yaşındaki şüpheli A.A.'yı kıskıvrak yakaladı. 18 yaşındaki dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

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