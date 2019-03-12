Bursa'da polis merkezlerinde 'Güven Masası' kuruldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Bursa'da bulunan polis merkezlerinde "Güven Masası" kuruldu. Buralarda kurulan güven masalarında soruları olan vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın emniyetle ilgili olan soruların daha rahat çözülebilmesi ve sorunların giderilmesi için Türkiye genelinde uygulanacak "Güven Masası" uygulamasını başlattı. Proje kapsamında Bursa'da çok sayıda polis merkezinde güven masası kuruldu. Polis Merkezi Amirliklerinin girişinde vatandaşların ilk temas noktasında kolaylıkla görebileceği uygun yerlere konulan Güven Masası ile vatandaşın daha rahat bilgi edinmesi ve polis ile arasında olan sonuçların giderilmesi amaçlanıyor. Güven Masası uygulaması, Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği, İnegöl Polis Merkezi Amirliği, Gemlik Polis Merkezi Amirliği, Karacabey Polis Merkezi Amirliği, Kestel Polis Merkezi Amirliği, Büyükorhan Polis Merkezi Amirliği ve Orhaneli Şehit Metin Özdemir Polis Merkezi Amirliği'nde faaliyete başladı.

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DHA