Bursa’da polisinden umuma açık mekanlarda denetim

BURSA (İHA) – Bursa polisi umuma açık iş yerlerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde iş yerlerinde uygulama yaptı. Bu ilçelerde toplam 35 mekanda yapılan denetimlerde, bin 915 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan uygulama kapsamında, 19 iş yerine kapalı mekanda tütün mamulü kullanılmasından işlem yapılırken, bir iş yerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesinin olmadığı tespit edildi. 5 iş yerinde konsomatris çalıştırıldığı, 6 iş yerinde, 36 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giriş kaydının olmadığı tespit edildi.

Uygulamada, 2 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin ise ruhsatının olmadığı belirlenerek çalışma faaliyetine son verildi. Çakar lambası takılı bir araç ve sürücüsü de gerekli işlemler için ilgili birime teslim edilerek cezai işlem uygulandı.

Ayrıca çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kadın yakalanarak emniyete getirildi.

Kaynak: İHA