Bursa'da polisleri darp edenlerden biri tutuklandı

BURSA Adliyesi'nde dün görülen cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye giden iki emniyet mensubu, çıkışta kavgaya karışan sanık yakınlarınca darbedildi. Polis memurlarını darp ettikleri belirlenen 3'ü kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası dün adliyeye sevk edilen 3 kadın, savcılık tarafından serbest bırakılırken, bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Tolga Şen tutuklandı, S.Ş. ve H.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi'nde 22 Haziran 2018'de, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat Erdal ve arkadaşlarıyla bazı kişiler arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 5 kişi tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra tutuklu sanıklardan ikisi mahkemece tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Erdal, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma devam ederken koridorlarda tarafların yakınları arasında gerginlik çıktı, arbedede polis ekiplerine de saldıran taraflar biber gazı sıkılarak dağıtıldı.

Daha sonra olaya karışanlardan biri kadın 3 kişinin ifadeleri alındı. Olaya müdahale eden görevlilerden Adliye Koruma Büro Amirliğinden bir başpolis ile polis memuru, kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye gitti. Sanık yakınları, ifade işleminin ardından dışarı çıkan polisleri darbetti. Emniyet güçleri, darp şüphelisi 3'ü kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarılan 3 kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı. Darp edilen iki polis, Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Tolga Şen tutuklandı, S.Ş. ve H.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DHA