Bursa'da PTT çalışanı şubede kendini asarak intihar etti!
Bursa'da 45 yaşındaki PTT çalışanı şubenin içerisinde kendini asarak intihar etti. Şubenin önünden geçen vatandaşların fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kişinin cesedi de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi İlçesi Yahşibey Caddesi'ndeki bir PTT şubesinde yaşanan olayda 45 yaşındaki Cesur Ağaoğlu, şubenin içinde tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti. PTT önünden geçen vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri oluştururken sağlık çalışanları ise cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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14 Ağustos 2020 Cuma 17:45
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