Bursa'da PTT çalışanı şubede kendini asarak intihar etti!

Bursa'da 45 yaşındaki PTT çalışanı şubenin içerisinde kendini asarak intihar etti. Şubenin önünden geçen vatandaşların fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kişinin cesedi de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.