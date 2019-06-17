Bursa'da sağanak etkili oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde başlayan sağanağın ardından bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Bu arada yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan çocukları, mahalle sakinleri kurtardı.

Mahmudiye Mahallesi 6. Sokak'taki bir çınar ağacı ise aşırı yağışa dayanamayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek aracın üzerinden ve yoldan kaldırıldı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.



Kaynak: AA