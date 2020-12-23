Bursa'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Bursa'da sahte içki tükettiği için hastanede tedavi altına alınan bir kişinin daha hayatını kaybetmesi nedeniyle toplam can kaybı 6'ya yükseldi.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan sahte içki faciası bu kez Bursa'da ortaya çıktı. Tükettikleri sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan Ç. (56) hayatını kaybetti.
Kenan Ç.'den önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S'nin (62) de yaşamını yitirdiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5'i hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.
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