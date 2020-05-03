Bursa'da sahte zeytinyağı ve sabun üretilen iş yerine operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da sahte zeytinyağı ve sıvı el sabunu ürettiği iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinde uygunsuz şartlarda üretim yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 420 adet kullanıma hazır birer litrelik sahte zeytinyağı ile 148 adet beşer litrelik sahte sıvı el sabunu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y, G.A. ve S.D'ye ayrıca "Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet"ten 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA