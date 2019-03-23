Bursa'da "Saltanatın Adımları Halk Oyunları Gecesi"

BURSA (AA) - Bursa'da, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Saltanatın Adımları Halk Oyunları Gecesi"nde "7 Bölge 7 Renk" gösterisi yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dans grupları halay, çiftetelli, zeybek, roman ve modern danslar gibi birbirinden farklı gösteriler sundu.

Aydın, Bitlis, Gaziantep, Bursa ve Kosova gibi çeşitli yörelerden sunulan gösteri, izleyenler tarafından gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA