Bursa’da sanayi sitesindeki cinayete 2 tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin silahla kafasından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Orhangazi'de dün Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda Afgan uyruklu Hakim Muhammed isimli bir şahıs başından silahla vurulmuş, cesedi ise çuval içine konarak Otoyol kenarına atılmıştı. Olay sonrasında Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet zanlısı olduğu belirlenen İbrahim K. İle birlikte kendisine yardım ettikleri ileri sürülen Gül M.(26), Habib Y.(25) ve Amir M.(26) isimli Afgan kökenli 3 kişiyi daha gözaltına alınmıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesine sevk edilen 4 zanlıdan cinayeti işlediği belirlenen İbrahim Ki İle birlikte Amir M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki Afgan kökenli zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA