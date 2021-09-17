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Bursa’da şaşırtan hırsızlık vakası! Araçla kaza yapıp tekrar yerine bıraktılar

Bursa’da park halinde duran otomobili çalan şahıslar, kaza geçirdikten sonra çaldıkları aracı geri getirip bıraktılar. Yaşananlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Bursa’da şaşırtan hırsızlık vakası! Araçla kaza yapıp tekrar yerine bıraktılar

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşen olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişi otoparkta bulunan aracın yanına gelerek etrafı kontrol ediyor. Ardından aracı düz kontak yaparak çalıyorlar. Aynı 3 kişi daha sonra ise aynı otomobili kaza yapmış bir şekilde otoparka tekrar bırakıyor.

Bursa’da şaşırtan hırsızlık vakası! Araçla kaza yapıp tekrar yerine bıraktılar

Sabah kalktığında aracın kazalı olduğunu fark eden araç sahibi güvenlik kameralarını inceledi. Sonra ise çalınan araç ile kaza yapıldığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Kamera görüntülerinden eşgali tespit edilen 3 şüpheli hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa’da şaşırtan hırsızlık vakası! Araçla kaza yapıp tekrar yerine bıraktılar

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