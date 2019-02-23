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Bursa’da sazlıklar alev alev yandı

Bursa'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bursa’da sazlıklar alev alev yandı

Bursa'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının büyüklüğü şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA


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