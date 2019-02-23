Bursa’da sazlıklar alev alev yandı
Bursa'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Bursa'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının büyüklüğü şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: İHA
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