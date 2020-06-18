Bursa'da sel sularında sürüklenen kadın zor kurtarıldı!

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi kent hayatını olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden ve önüne ne varsa katıp sürükleyen bu yağmurda bir kadının sel sularıyla yokuş aşağı sürüklenme anı kameralara saniye saniye kaydedildi.