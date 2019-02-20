Bursa'da "Sevda Şarkıları" konseri verildi

BURSA (AA) - Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından "Sevda Şarkıları" konseri düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

Konserde, Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türk Sanat Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Bölümü, Bando Şefliği, Roman Orkestrası ve Karagöz Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Gecede, "Seni Benden Alamazlar", "Sil Baştan", "Yesterday" ve "Firuze" gibi şarkılar, zaman zaman müzikseverlerin de eşliğiyle seslendirildi.

Yöresel kıyafetleri ve dans figürleriyle performans sergileyen Karagöz Halk Dansları Topluluğu da beğeni kazandı.

Konser sonunda sahne alan müzik grupları ve dans toplulukları uzun süre alkışlandı.









Kaynak: AA