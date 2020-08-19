  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti

Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti

Bursa’da yolda seyir halinde giden bir otobüs şoförü maskeyi yanlış taktığı gerekçesiyle yolcuyu uyarınca darp edildi. Otobüs kamerasına yansıyan o görüntülerin ardından sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yolcuyu gözaltına aldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir otobüs şoförü durakta aldığı yolcuya maskesini takması yönünde ikazda bulundu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yolcu, seyir halinde otobüsünü kullanan şoföre yumruk attı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolcuyu ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şoför ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında büyük iddia!Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında büyük iddia!

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''

Bergüzar Korel, Fahrettin Koca'ya seslendi: ''Bu çocukların sesini duyun''Bergüzar Korel, Fahrettin Koca'ya seslendi: ''Bu çocukların sesini duyun''

Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktıSamsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı

 

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti
Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''
Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı
Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı
Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü
Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü
Gercüş’te koronavirüs vakalarında artış! 17 ev karantinaya alındı
Gercüş’te koronavirüs vakalarında artış! 17 ev karantinaya alındı
Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!
Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!
Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler | Okulların açılışına özel katalog!
Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler | Okulların açılışına özel katalog!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! "Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! "Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın!
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın!
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladığını açıkladı!
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladığını açıkladı!