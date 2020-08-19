Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti
Bursa’da yolda seyir halinde giden bir otobüs şoförü maskeyi yanlış taktığı gerekçesiyle yolcuyu uyarınca darp edildi. Otobüs kamerasına yansıyan o görüntülerin ardından sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yolcuyu gözaltına aldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir otobüs şoförü durakta aldığı yolcuya maskesini takması yönünde ikazda bulundu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yolcu, seyir halinde otobüsünü kullanan şoföre yumruk attı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolcuyu ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şoför ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
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