Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti

Bursa’da yolda seyir halinde giden bir otobüs şoförü maskeyi yanlış taktığı gerekçesiyle yolcuyu uyarınca darp edildi. Otobüs kamerasına yansıyan o görüntülerin ardından sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yolcuyu gözaltına aldı.